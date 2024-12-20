Sıla bebek davasında iddianame hazırlandı! Minik Sıla cinsel istismara uğradığı evde sopayla darbedilmiş





İddianamede yer alan, İstanbul 1.Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan adli tıp mütalaasında bebeğin ölümünün "künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana gelmiş olduğu, çocuğun 8 Eylül tarihinde maruz kaldığı künt kafa travmasına bağlı yaralanmasıyla ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, çocuğun ölüm olayında maruz kaldığı künt kafa travmasına bağlı yaralanması dışında başkaca bir ortak neden bulunmadığı" kaydedildi.



"ANNEDEN BEKLENEN DAVRANIŞLARI YAPMAYARAK..."

Yetişkinler için hazırlanan iddianamede de iddia, müşteki beyanı, şüpheli savunmaları, tanık beyanları, adli, psikolog, doktor, olay yeri inceleme, dijital materyal inceleme, otopsi raporları yer aldı. İddianamede anne B.Y'nin Malkara ilçesinde bir gece kulübünde çalıştığı, çalıştığı süre içerisinde de 2 yaşındaki Sıla ve 5 yaşındaki A.Y'yi komşuları şüpheli K.A'ya bıraktığı anlatıldı.



Sıla bebek bu ikamette darbedilmesine rağmen annenin kızlarını buraya bırakmaya devam ettiği belirtilen iddianamede, "İki yaşında bir bebek olmasına rağmen bebeği birçok defa şüpheli K.A. ve çocuklarına bıraktığı, maktul bebeğin hiçbir koruma olmaksızın 2 Eylül 2024 tarihinde darbeldiğini bilmesine ve darbın izlerini maktul bebeğin bedeninde görmesine rağmen yine 5 Eylül 2024 tarihinde şüpheli K.A. ve çocuklarının ikametine bıraktığı" aktarıldı.



Annenin maktul kızına karşı kanundan kaynaklanan bakım ve koruma yükümlülüğü içeren ve bir anneden beklenen davranışları yapmayarak Sıla bebeğin ölümüne sebebiyet verdiği anlatılan iddianamede şu değerlendirme yapıldı: "Annenin ihmal ettiği davranışların Sıla bebeğin ölümü ile neticelenen olaylara sebebiyet verdiği zira şüphelinin Sıla bebeğin öldürülmeden önce maruz bırakıldığı istismar eylemi sebebi ile gerekli sorgulama yapsaydı ve gerekli şikayetlerde bulunsaydı, Sıla bebeğin darp edilmesine rıza göstermeseydi ve tüm bunlarla birlikte iki yaşındaki bir bebeği hiç tanımadığı, herhangi bir yakınlık derecesinin bulunmadığı kişilerin bulunduğu bir eve sürekli bırakmasaydı Sıla bebeğin maruz bırakıldığı bu eylemler yaşanmaz olabilirdi."



Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. (32) hakkında yapılan değerlendirmede de K.A. her ne kadar Sıla bebeğe cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadığını belirtse de elde edilen adli tıp raporlar��, DNA örneklerinin şüphelinin "cinsel istismar ve çocuğa karşı cebir kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğini ortaya koyduğu belirtildi.