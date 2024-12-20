Antalya’da bir garip olay! Gökten kafasına kedi düştü

Antalya'da arkadaşlarıyla kaldırımda sohbet eden bir gencin kafasına yukarıdan düşen bir kedi, hem şaşkınlık hem de kahkahalara neden oldu. Olayın şokunu atlatan kedi hızla bölgeden uzaklaşırken gencin arkadaşları kahkahaya boğuldu. O onlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan sıra dışı bir olay, hem şaşkınlık hem de gülümsemelere neden oldu. Bir işletmenin önünde kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden bir genç, yukarıdan gelen sese dönüp baktığı esnada kafasına kedi düştü. Neye uğradığını anlayamayan genç, olayın şokunu yaşarken arkadaşları bu beklenmedik duruma kahkahalarla güldü.



Kedinin nasıl düştüğü bilinmezken, olayın ardından hem genç hem de kedi zarar görmeden durumdan sıyrıldı. İlginç karşılaşma, arkadaş grubunda eğlenceli bir anıya dönüşürken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.