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Bursa'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.12.2024 01:37 Güncelleme: 06.12.2024 01:37
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Bursa’da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza Bursa’da yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 17 yaşındaki sürücünün kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Kaza 23.00 sıralarında Mudanya Bursa Yoku Güzelyalı Kavşağı'nda meydana geldi.

Bursa'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı (Foto: İHA)Bursa'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı (Foto: İHA)

Bursa istikametinden gelen 38 RA 762 plakalı otomobil, sürücünün kavşağa yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek Mudanya istikametinden gelen 16 DE 157 plakalı otomobille kafa kafa çarpıştı.
Bursa'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı (Foto: İHA)Bursa'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı (Foto: İHA)

Çarpışmanın etkisiyle aracın 17 yaşındaki sürücüsü Yiğit Şahin hayatını kaybederken, yandaki arkadaşı Egemen Uğurlu ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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