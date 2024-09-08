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Karabük'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 18:38 Güncelleme: 08.09.2024 18:49
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Karabük’te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

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