06 Aralık 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 01:36
ABONE OL
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör