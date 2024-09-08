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Düzce'de zincirleme kaza! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 08.09.2024 23:44 Güncelleme: 08.09.2024 23:44
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Düzce’de zincirleme kaza! Yaralılar var

Düzce'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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