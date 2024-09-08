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Amasya’da feci kaza! Motosiklet kontrolden çıktı: 1 yaralı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 00:42
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Amasya’da feci kaza! Motosiklet kontrolden çıktı: 1 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet kaza yaptı. Korkunç kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki genç ağır yaralanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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