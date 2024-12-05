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Düzce'de feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.12.2024 01:33
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Düzce’de feci kaza! Otomobil dereye uçtu: Yaralılar var

Düzce’de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçup ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci kaza, saat 23.00 sıralarında D-655 karayolunun Karaca kavşağında meydana geldi.

Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Serkan Can Gündüz yönetimindeki 81 ABR 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karaca Deresi'ne uçarak ters döndü.

Düzce'de dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı (Foto: DHA)Düzce'de dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı (Foto: DHA)


Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, deredeki otomobilde bulunan sürücü Serkan Can Gündüz ile Cansu Töngel ve Atlas Töngel'i bulundukları yerden çıkarıldı.

Düzce'de dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı (Foto: DHA)Düzce'de dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı (Foto: DHA)

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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