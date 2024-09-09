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Aydın Çine’de trafik kazası: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 14:48 Güncelleme: 09.09.2024 14:48
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Aydın Çine’de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde motosikletle çarpışarak karşı şeride geçen otomobil, karşıdan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

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