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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Yola savrularak can verdi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 17:03 Güncelleme: 05.09.2024 17:09
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Yola savrularak can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli mevkisinde devrilen motosiklette bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. Motosikletin üzerinde plaka bulunmadığı görülürken, plaka kısmının üzerine kağıt yapıştırıldığı görüldü.

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