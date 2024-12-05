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Samsun'da gıda zehirlenmesi paniği! 100 işçi hastaneye başvurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 01:48
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Samsun’da gıda zehirlenmesi paniği! 100 işçi hastaneye başvurdu

Samsun'un Kavak ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu. Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote ve makarna yiyen yaklaşık 100 işçi, evlerine gittikten sonra mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.

Kendi imkanlarıyla Kavak Devlet Hastanesi'ne giden işçilerin çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiriliyor.

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