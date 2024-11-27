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Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı! 1 jandarma astsubay yaralandı | Saldırgan suç makinası çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 22:12 Güncelleme: 27.11.2024 22:24
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Manisa’da jandarmaya silahlı saldırı! 1 jandarma astsubay yaralandı | Saldırgan suç makinası çıktı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir şahıs kendisini almaya gelen jandarma ekiplerine silahla saldırdı. Olayda 1 jandarma astsubay yaralandı. 8 ayrı suç kaydı olan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'nde meydana geldi. 8 ayrı suçtan aranan Gökhan K. (43) isimli şahsın bulunduğu adrese giden jandarma ekipleri, Gökhan K. tarafından silahla saldırıya uğradı.

Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı! (Foto: İHA)Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı! (Foto: İHA)

Çıkan çatışmada jandarma astsubay E.Y. yaralandı.

Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı! (Foto: İHA)Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı! (Foto: İHA)

Yaralı astsubay olay yerine gelen ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise gözaltına alındı.

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