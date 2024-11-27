Manisa'da jandarmaya silahlı saldırı! 1 jandarma astsubay yaralandı | Saldırgan suç makinası çıktı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir şahıs kendisini almaya gelen jandarma ekiplerine silahla saldırdı. Olayda 1 jandarma astsubay yaralandı. 8 ayrı suç kaydı olan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'nde meydana geldi. 8 ayrı suçtan aranan Gökhan K. (43) isimli şahsın bulunduğu adrese giden jandarma ekipleri, Gökhan K. tarafından silahla saldırıya uğradı.
Çıkan çatışmada jandarma astsubay E.Y. yaralandı.
Yaralı astsubay olay yerine gelen ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise gözaltına alındı.