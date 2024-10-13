Gaziantep’te polise silahlı saldırı! Çatışmaya girdi, gözaltına alındı

Gaziantep'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile teslim olmak istemeyen şüpheli şahıs arasında silahlı çatışma çıktı. Yaralananın olmadığı olay anları kameraya yansırken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"TESLİM OLDU" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Olay, 11 Ekim 2024 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, aile içi şiddet ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliler Seyit Canbudak (31) ve Yunus Emre Avcı'ya (26) 'teslim ol' çağrısında bulundu. Polisin çağrısına olumsuz cevap veren şüphelilerden Seyit Canbudak ateşle karşılık verdi. Polisin de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine polisle şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı.

POLİSLE ŞÜPHELİNİN ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Yaralanan kimsenin olmadığı olay anları ise binadaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binaya giren şüpheli şahsa polisin teslim ol çağrısında bulunması ve bu sırada asansöre yönelen şahsın silah çıkarması ile polisle aralarında çatışma yaşanması yer aldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay sonrası 33 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Seyit Canbudak ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Avcı isimli şüpheli şahısların gözaltına alındığı belirtildi.