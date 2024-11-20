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İzmir'de polise silahlı saldırı! 2'si ağır 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 21:41 Güncelleme: 20.11.2024 21:59
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İzmir’de polise silahlı saldırı! 2’si ağır 3 yaralı

İzmir'de silahlı kavga ihbarı için olay yerine giden polis ekipleri gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. 3 polisin yaralandığı saldırıda polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAVGA İHBARINA GİTTİLER

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

3 POLİS YARALANDI

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.

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