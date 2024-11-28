Eğitime kar engeli! İşte 28 Kasım kar tatili olan iller listesi...

Soğuk hava yurdun birçok kentinde etkisini sürdürüyor.

28 Kasım Perşembe günü için Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geldi.

Eğitime kar engeli! (Foto: AA arşiv)

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İşte 28 Kasım Perşembe günü okul tatili olan illerin tam listesi....

Eğitime kar engeli! (Foto: AA arşiv)

ORDU

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yarın kar nedeniyle tüm okullarda, Mesudiye ve Akkuş ilçesinde ise bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitime kar engeli! (Foto: AA arşiv)

VAN

Van'ın 3 ilçesinde hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucu Van'da gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle kentte buzlanma ve don olayının meydana geleceğine yer verilen açıklamada, "Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Eğitime kar engeli! (Foto: AA arşiv)

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ile tehlikelere karşı merkez ve köy okullarında taşımalı eğitime 28 Kasım günü bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

ARDAHAN

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, AA muhabirine, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ulaşımı aksattığını ifade etti.

İlçe merkezi ve köylerdeki okulları tatil etme kararı aldıklarını belirten Kestioğlu, "Kar özellikle akşam saatlerinde etkisini attırdı. Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm okullar yarın tatil edildi." dedi.

Kestioğlu, aynı gün hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını belirtti.

ARTVİN

Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 28 Kasım Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildi. Her iki ilçede de kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve güvenlik riskleri oluşturabileceği gerekçesiyle bu karar alındı.

Ardanuç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede gece geç saatlere kadar süreceği tahmin edilen kar yağışının, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden olabileceği belirtildi. Öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Yusufeli Kaymakamlığı da, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle aynı tarihte eğitime ara verildiğini açıkladı. Bu karar, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezini kapsıyor.