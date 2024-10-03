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Tuzla'da polise silahlı saldırı! Polisi yaralayan zanlı suç makinesi çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 19:36 Güncelleme: 04.10.2024 07:22
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Tuzla’da polise silahlı saldırı! Polisi yaralayan zanlı suç makinesi çıktı

İstanbul Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine işlem yapmak üzere giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. Şüphelilerden ikisi gözaltına alınırken, silahla polise direnen zanlı etkisiz hale getirildi. Yapılan GBT kayıtlarında ölen şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şahısın ise SKM suçundan sabıkası ve atanmaları olduğu tespit edildi. Bakan Ali Yerlikaya ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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