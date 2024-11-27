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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon! 15 kişi yakayı ele verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 20:28 Güncelleme: 27.11.2024 20:28
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Gaziantep’te terör örgütü PKK/YPG’ye operasyon! 15 kişi yakayı ele verdi

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken ekipler, 15 şüpheliyi de yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-27 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetin paylaştığı görüntüde ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi, aramalarda tabanca ele geçirilmesi ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.

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