Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon! 15 kişi yakayı ele verdi
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken ekipler, 15 şüpheliyi de yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-27 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetin paylaştığı görüntüde ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi, aramalarda tabanca ele geçirilmesi ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.