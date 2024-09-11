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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon: 6 terörist öldürüldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 14:54 Güncelleme: 11.09.2024 14:59
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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya operasyon: 6 terörist öldürüldü

Mehmetçik PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürürken Irak’ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

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