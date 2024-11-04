Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile bağlantılı olup terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheliyi tespit etti.
Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.