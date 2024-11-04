04 Kasım 2024, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonu: 6 gözaltı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 17:17 Güncelleme: 04.11.2024 17:17
ABONE OL
Mersin’de PKK/KCK’ya yönelik terör operasyonu: 6 gözaltı

Mersin'de jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile bağlantılı olup terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör