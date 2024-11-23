Kayıp fenomen Mehmet Akif Kocaoğlu’ndan acı haber! Denizde cansız bedeni bulundu

Olay, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekne kaptanı su yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bölgeye giden ekipler sahilden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan şahsın cansız bedenini sudan çıkarttı.

Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cenazesi bulunan şahsın motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu olduğu tespit edildi. Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.



Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun sosyal medya hesabı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Öte yandan, sosyal medyada motor tutkunu ile ilgili videolar paylaşan ve 110 binden fazla takipçisi olan Kocaoğlu'ndan haber alınamaması üzerine dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp olarak durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.

Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Öte yandan Kocaoğlu'ndan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı.