24 Kasım 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Kayıp fenomen Mehmet Akif Kocaoğlu'ndan acı haber! Denizde cansız bedeni bulundu

Kayıp fenomen Mehmet Akif Kocaoğlu'ndan acı haber! Denizde cansız bedeni bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 23:50 Güncelleme: 24.11.2024 00:39
ABONE OL
Kayıp fenomen Mehmet Akif Kocaoğlu’ndan acı haber! Denizde cansız bedeni bulundu

Mersin'de hakkında kayıp ilanı verilen motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'ndan acı haber geldi. Kocaoğlu'nun sahilden yaklaşık 5 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldı. Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi. Öte yandan Kocaoğlu'ndan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı.

Olay, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekne kaptanı su yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bölgeye giden ekipler sahilden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan şahsın cansız bedenini sudan çıkarttı.

Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cenazesi bulunan şahsın motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu olduğu tespit edildi. Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.

Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun sosyal medya hesabı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun sosyal medya hesabı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Öte yandan, sosyal medyada motor tutkunu ile ilgili videolar paylaşan ve 110 binden fazla takipçisi olan Kocaoğlu'ndan haber alınamaması üzerine dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp olarak durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.

Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Öte yandan Kocaoğlu'ndan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı.

Sevgilisi sessizliğini bozdu!Sevgilisi sessizliğini bozdu! SEVGİLİSİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
Polat çifti Aykutun cenazesindePolat çifti Aykutun cenazesinde
Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme! POLAT ÇİFTİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör