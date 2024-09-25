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İntihar eden fenomen Kübra Aykut toprağa verildi! Polat çifti de cenazede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 16:08 Güncelleme: 25.09.2024 16:57
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İntihar eden fenomen Kübra Aykut toprağa verildi! Polat çifti de cenazede

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut İstanbul yaşadığı binanın 5.katındaki dairesinden atlayarak intihar etti. Aykut'un cenazesi gözyaşları içerisinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Dilan Polat ve Engin Polat çifti de katılırken çiftin yakındaki çok sayıdaki koruma ekibi dikkat çekti. İşte detaylar...

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