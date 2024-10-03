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Polat çifti soruşturmasında fenomen Tolunay Topal şüpheli sıfatıyla dosyaya girdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 18:40 Güncelleme: 03.10.2024 18:41
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Polat çifti soruşturmasında fenomen Tolunay Topal şüpheli sıfatıyla dosyaya girdi!

Hakkında kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı bahis gibi suçlardan dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 288 gün boyunca cezaevinde kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında yürütülen "vergi suçu" soruşturmasında Engin Polat'ın babası, kardeşi ve sosyal medya fenomeni Tolunay Topal da şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şüphelilerin ticari faaliyet yaptıklarını ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

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