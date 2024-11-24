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Erzurum'da otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.11.2024 01:13 Güncelleme: 24.11.2024 01:13
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Erzurum’da otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Erzurum'da, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Koçak'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

İsa Koçak (18) yönetimindeki 25 GA 497 plakalı otomobil, İhsan Doğramacı Bulvarı'nda stabilize yola geçti, yolun sağında bulunan bir araca çarpıp takla attı.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta bulunan Emre Koçak (14), Bengisu Güney (19) ve Baran Şakıroğlu (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Koçak'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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