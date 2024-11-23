Kar hayatı olumsuz etkiledi! Anadolu Otoyolu ulaşıma kapandı | Bakan Uraloğlu’ndan açıklama

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.

Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürütüyor. Bolu kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, yağış etkisini sürdürüyor.

DÜZCE

D-100 kara yolunun Düzce kesimi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini artırdı.

Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda dikkatli ve yavaş ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

KARABÜK

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolunun Kemikli rampaları, Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek bölgeleri beyaza büründü.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: TEDBİRLER ALINMIŞTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Uraloğlu açıklamasında, "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Yollarımızda vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından 7/24 esasına göre çalışmalarımız yürütülmektedir. Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir" dedi.

'VATANDAŞLAR GÜZERGAHLAR HAKKINDA ALO 159'DAN BİLGİ ALABİLİRLER'

Bakan Uraloğlu açıklamasında, vatandaşların zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almaları gerektiğini hatırlatarak, "Kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek karayollarının internet sitesinden gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz" ifadelerini kullandı