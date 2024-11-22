Uçuşlara olumsuz hava engeli! THY’nin İstanbul kalkış ve varışlı 38 seferi iptal edildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini gösterirken uçuş seferlerini de olumsuz etkiledi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 23 Kasım tarihli İstanbul varış ve kalkış 10'u iç hat 28'i ise dış hat olmak üzere toplam 38 seferi iptal edildi.

THY'DEN UÇUŞ İPTALLERİ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u içhat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.