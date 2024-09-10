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THY'ye büyük onur! 3 ödül birden

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:46
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THY’ye büyük onur! 3 ödül birden

THY, "Airline Economics" ödül töreninde 3 ayrı finansman ödülüne layık görüldü. Londra'da gerçekleştirilen törende Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "Bu başarı şirketimizdeki herkesin özverili çalışması ve marka aidiyetinin bir sonucudur." dedi.

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