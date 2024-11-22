Çanakkale Boğazı’nda feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bu geceden itibaren saatteki boğazda beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Eceabat-Çanakkale hattında Çanakkale'den bugün saat 23.00, yarın ise 01.00, 05.00, 07.00 ve 08.00, Eceabat'tan bugün 22.00, 00.00, yarın ise 04.00, 06.00 ve 07.15 seferleri, Çanakkale-Kilitbahir hattında bugün Çanakkale'den saat 00.00, yarın ise 07.30 seferi, Kilitbahir'den ise bugün 23.00, yarın ise 07.30 seferleri iptal edildi.