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THY'den avantajlı bilet kampanyası!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 13:11
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THY’den avantajlı bilet kampanyası!

Türk Hava Yolları (THY), bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak.

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