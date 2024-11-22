Tartışma kanlı bitti! Ordu'da lise öğrencisi bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki lise öğrencisi arasında çıkan tartışmada A.Y. (16), kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. İşte detaylar...
Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan özel okuldan çıkan 10'uncu sınıf öğrencisi A.Y., motosikletle gelen lise öğrencisi A.A.G. ile karşılaştı. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen A.Y. ve A.A.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.G., elindeki bıçakla A.Y.'ye saldırdı. Kalbinden bıçaklanan A.Y. ağır yaralanırken, A.A.G. ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis, şüpheli A.A.G. ile olaya karıştığı tespit edilen K.Y. ve B.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.