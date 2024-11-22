22 Kasım 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Tartışma kanlı bitti! Ordu'da lise öğrencisi bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Tartışma kanlı bitti! Ordu'da lise öğrencisi bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 22:41
ABONE OL
Tartışma kanlı bitti! Ordu’da lise öğrencisi bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki lise öğrencisi arasında çıkan tartışmada A.Y. (16), kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. İşte detaylar...

Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)



İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan özel okuldan çıkan 10'uncu sınıf öğrencisi A.Y., motosikletle gelen lise öğrencisi A.A.G. ile karşılaştı. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen A.Y. ve A.A.G. arasında tartışma çıktı.

Hayatını kaybeden lise öğrencisi (DHA)Hayatını kaybeden lise öğrencisi (DHA)

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.G., elindeki bıçakla A.Y.'ye saldırdı. Kalbinden bıçaklanan A.Y. ağır yaralanırken, A.A.G. ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis, şüpheli A.A.G. ile olaya karıştığı tespit edilen K.Y. ve B.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör