Tartışma kanlı bitti! Ordu’da lise öğrencisi bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)





İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan özel okuldan çıkan 10'uncu sınıf öğrencisi A.Y., motosikletle gelen lise öğrencisi A.A.G. ile karşılaştı. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen A.Y. ve A.A.G. arasında tartışma çıktı.

Hayatını kaybeden lise öğrencisi (DHA)



Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.G., elindeki bıçakla A.Y.'ye saldırdı. Kalbinden bıçaklanan A.Y. ağır yaralanırken, A.A.G. ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.



HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, şüpheli A.A.G. ile olaya karıştığı tespit edilen K.Y. ve B.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.