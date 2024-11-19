Kestane yerine de tercih ediliyor: Şeker ve kolesterole iyi geliyor!

Siirt'in kırsal bölgelerinde yetişen ve meşe ağaçlarından toplanan meşe palamudu, sağlık açısından faydalarıyla adından söz ettiriyor. Şeker hastalığından kolesterol sorunlarına, mide rahatsızlıklarından doğal beslenme ihtiyacına kadar geniş bir yelpazede olumlu etkiler sağladığı bilinen bu ürün, bölgedeki tezgahlarda yerini aldı.

Meşe Palamudu (İHA)

Kilosu 35 TL'den satılan meşe palamudu hakkında bilgi veren satıcı Mirza Selçuk, meşe palamudunun iki farklı türü olduğunu söyledi. Selçuk, "Kaynatılıp veya kızartılıp yenilebiliyor. Güneşte kurutulup toz haline getirip tüketilebiliyor. Meşe palamudunun 2 çeşidi bulunmaktadır. Birincisi hayvanlar için, ikincisi ise insanlar içindir'' dedi.

Meşe Palamudu (İHA)

Ürünü kullanan vatandaşlardan Behçet Aksünger ise, "Şeker hastalığı için birebirdir diyorlar. Şeker ilacı kullanmaya gerek yok. Şeker için doğal bir ilaçtır" şeklinde konuştu.

Kış aylarında alternatif bir besin kaynağı ve doğal şifa arayışı içinde olanlar için meşe palamudu, Siirt tezgahlarında yerini almaya devam ediyor.