Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı! İşte Serdar Ortaç’ın ifadesi

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil ev hapsine alındı. Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. 31 yıldır sanat ve müzik camiasının içerisinde yer aldığını ve asıl olarak besteci olduğunu dile getiren Ortaç, geçimini buradan sağladığını, başka bir iş yapmadığını dile getirdi.

Serdar Ortaç hakkında ʺev hapsiʺ şeklinde adli kontrol kararı verildi. (AA)

MALTA'YA AÇILIŞ İÇİN GİTMİŞTİK



Sosyal medyada yayılan kumar oynamaya özendiren videolardaki kişileri nereden ve ne zamandır tanıdığı sorulan Ortaç, "Bana isimlerini sorduğunuz videolarda geçen iki şahsı otel açılışı sebebiyle Malta'ya davet sebebiyle tanıdım. Bu şahıslarla önceye dayalı herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bildiğim kadarıyla videolarda geçen diğer kişi olan Mehmet Ali Erbil'in de bu şahıslarla önceye dayalı tanışıklığı yoktur. Oraya sadece otel ve restoran açılışı için davet üzerine gittim" dedi.

"ŞAHISLARIN TEKLİFLERİNİ REDDETTİM"



Devamında, otelde bir sonraki sefere konser verebileceğini kendisine söylendiğini belirten Ortaç, "Ben hatta iş bağladım ve konser verebileceğim diye sevinirken olay, hiç hesapta yokken bahis konusuna döndü. Bir anda canlı yayın açtılar. Hatta ekranda maç vardı. Kaç kaç biter diye sordular. Mehmet Ali Erbil de "üst biter" (maçta 3 veya daha fazla gol olması) şeklinde söylemlerde bulundu. Beni bu videolardan sonra Ünal isimli şahıs birkaç kez aradı. Beni yine beraber yayın yapmak için çağırdı. Hatta bana miktar konuşulmamakla birlikte para da teklif etti. Ancak ben soruşturmaya konu video yayınlandıktan sonra çevremden aldığım tepkiler doğrultusunda, durumu anladım ve bu şahısların sonraki tekliflerini reddettim" diye konuştu.

"KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUM İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"



Bir daha da bu şahısları hiç görmediğini söyleyen Ortaç, "Topluma kötü örnek olduğum için çok üzülüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Bu olay sebebiyle çok üzgünüm" dedi.

Savcılık sorgusunda Ortaç'a videolarda ifade ettiği sohbet dökümü de gösterildi.

İŞTE SOHBET DÖKÜMÜ



İşte o diyaloglar;

Serdar Ortaç: Her önüne gelen kumarbaz olmuş. Bir ikincisi aynı senin gibi eee ikincisi ortalıkta dede, dede deyip duruyorlar. Nedir bu dede anlayamadım ama eee demek ki buymuş.

Ünal Orhan: Abi dede bu.

S.O.: Niye dede diyorlar çünkü herif yaşlı diye.

Ü.O.: Aynen öyle abi bi de bu yakışıklı Yunan tanrısı Zeus.

S.O.: Hayatında kazandın mı?

Ü.O.: Bu oyundan kazandım ama daha fazlasını verdim ona.

S.O.: Peki ertesi heh verdim mi diye.

Ü.O: Evet daha fazlasını verdim.

S.O: Bas, az bas lan.

Ü.O.: Abi şuradan bi şöyle.

S.O.: Oğlum az bas.

Ü.O: 250 lira abi. 20 bin liralık satın alalım o zaman olur mu abi?

S.O.: Allah'ım.

Ü.O: Gelirse bunun kazancını da dağıtalım. 20 bin üstünü ama.

S.O: Valla, işte senin yaşında böyleydim aynı bu buydu.

Ü.O.: Dede yoktu ama abi değil mi?

S.O.: Tebrik ediyorum.

Ü.O: Abi şimdi x geliyor."

KUMARDAN NEFRET ETMEKTEYİM...ÇOK SIKINTI ÇEKTİM



Savcılıkta bu videonun dökümü gösterildikten sonra Ortaç'a kamuoyuna mal olmuş ve toplumun her kesimince bilinen birisi olarak özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiğiniz tespit edildiği ifade edildi.

Savunması sorulan Ortaç, "Bu gösterdiğiniz konuşmalar doğrudur. Ancak ben bu videoya hiç bu açıdan bakmamıştım. Ev içerisinde çekilen normal bir video gibiydi. Ben beni tanıyan bilen herkesin bildiği üzere kumar oynadığım ve geçmişte bu sebeple çok sıkıntı çektiğim bilinmektedir. Ben kumardan mevcut durumda nefret etmekteyim. Ne kadar kötü bir bağımlılık olduğunu biliyorum. Yani demem o ki bu derece mağdur birisi olarak bilinçli ve isteyerek herhangi bir yasa dışı bahis, kumar organizasyonuna ya da teşvik edici hususlara imkan tanımayacağım anlaşılmalıdır. Farkında olmadan ve istemeden topluma kötü örnek olduysam özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim." ifadelerini kullandı.