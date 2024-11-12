İbrahim Yılmaz yasadışı bahis çarkını itiraf etti: Takip edene ödül veriyordum
İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve sosyal medya hesabında 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Yılmaz, "Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Onlara ödül veriyordum. Bu sitelerin yasadışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" ifadelerini kullandı.
Yasa dışı bahise teşvik soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde "Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi.