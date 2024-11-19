Yağmur lekelerine son: Cam temizliğinde 1 kaşık yetiyor, camları ışıl ışıl ediyor

Son dönemde sosyal medyada viral olan bir temizlik tüyosu, özellikle araba camlarında kalıcı lekelerle mücadelede oldukça popüler hale geldi. Bir sosyal medya kullanıcısının önerdiği yöntem, yalnızca bir kaşık karbonat ve temiz bir bezle harikalar yaratıyor.

Yağmur Lekelerine Son (A Haber Foto Arşiv)

Bez üzerine bir miktar karbonat serpip cam yüzeyleri silmeniz yeterli. Karbonatın asidik mineralleri çözme özelliği, camda biriken yağmur izlerini ve lekeleri kolayca ortadan kaldırıyor. Bu yöntem, özellikle araba camlarının yağmur sonrası parlamasını sağlarken buğulanmayı da önlüyor.

Yağmur Lekelerine Son (A Haber Foto Arşiv)

Hem Ekonomik Hem Zararsız

Karbonatın içeriği, cam yüzeylerde herhangi bir zarara yol açmadan derinlemesine temizlik sağlıyor. Ayrıca, bu doğal malzeme hem ekonomik hem de çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yağmur Lekelerine Son (A Haber Foto Arşiv)