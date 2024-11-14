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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! 6 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.11.2024 18:35 Güncelleme: 14.11.2024 18:37
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İstanbul’da PKK/KCK operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Küçükçekmece'de terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla yol kapatıp ateş yakma eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatarak ateş yaktıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatılarak ateş yakıldığı belirlenmişti.

Savcılıkça şüphelilerin yakalanmasına yönelik verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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