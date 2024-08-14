Bakan Güler'den PKK'ya net mesaj! "Tek çareleri teslim olmak" KYB ve ABD'ye sert tepki: Kabul edilemez | Eurofighter ve F-16 açıklaması

Bakan Güler'den YPG'ye destek veren ABD'ye tepki

YPG'ye destek veren ABD'ye de tepki gösteren Bakan Güler, "PYD diye bir şey yok, PKK'nın kendisi. Bunu anlamamakta mümkün değil." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Milli ve Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz istiklal harbimizden bu yana kadar en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faliyetleri icraa ediyoruz. Tabi ki 40 yıldır yakın coğrafyamızda PKK terör örgütü ülkemizin başına bela edilmiş örgüttür. Dünyada çeşitli kaynaklar ülkeler tarafından besleniyor destekleniyor. Ve hala bu faaliyetleri devam ediyor. Ama biz inanıyoruz ki kim arkasında durursa dursun hepsiyle beraber bunları tarihi sayfalara gömeceğiz. Terörle mücadelemiz uzun bir süreçten geliyor.