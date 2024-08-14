Bakan Güler'den PKK'ya net mesaj! "Tek çareleri teslim olmak" KYB ve ABD'ye sert tepki: Kabul edilemez | Eurofighter ve F-16 açıklaması
Milli Savunma Bakan Yaşar Güler terörle mücadele bütün amacın kilidi kapatmak olduğunu belirterek "Artık terör örgütü hazır kilidin kapanmasına hazır aşamalara getirdik.Öyle bir duruma getirdik ki, o terör örgütünün başında olduğunu düşünenlerin yapabileceği tek bir hareket tarzı var. Gelecekler ve Türk adaletine teslim olacaklar." mesajını verdi. Bakan Güler, ABD'nin terör örgütlerine yönelik desteğine ilişkin kabul edilemez olduğunu belirterek "PYD diye bir şey yok, PKK'nın kendisi. Bunu anlamamak mümkün değil. Bazı PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz." dedi. KYB'nin hain terör örgütü PKK ile yakın ilişkiler kurmasına yönelik de konuşan Güler, "Terör örgütünden bağlarını kesip hem Türkiye ile dost olması hem kendi ülkesiyle dost olması bence yapabileceği en iyi hareket tarzı." şeklinde konuştu. F-16 ve ve Eurofighter süreci ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Güler Çelik Kubbe'ye ilişkin "Entegrasyonu sağlayacağız. Bir çok çelik kubbelerden oluşan büyük bir kubbeyi düşüneceğiz" dedi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla devam ederken kahraman Mehmetçik PKK'ya barındıkları yerleri operasyonlarla dar ediyor. Operasyonlar ile teröre darbe vurulmaya devam ederken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den önemli açıklamalar geldi.
Bakan Güler, teröre mücadelenin devam ettiğini belirterek önemli mesajlar verdi. Teröristler için tek çarenin teslim olmak olduğunu vurgulayan Güler, KYB'nin terörle yakın ilişkiler kurmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
YPG'ye destek veren ABD'ye de tepki gösteren Bakan Güler, "PYD diye bir şey yok, PKK'nın kendisi. Bunu anlamamakta mümkün değil." şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları şu şekilde:
"Milli ve Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz istiklal harbimizden bu yana kadar en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faliyetleri icraa ediyoruz. Tabi ki 40 yıldır yakın coğrafyamızda PKK terör örgütü ülkemizin başına bela edilmiş örgüttür. Dünyada çeşitli kaynaklar ülkeler tarafından besleniyor destekleniyor. Ve hala bu faaliyetleri devam ediyor. Ama biz inanıyoruz ki kim arkasında durursa dursun hepsiyle beraber bunları tarihi sayfalara gömeceğiz. Terörle mücadelemiz uzun bir süreçten geliyor.
AMAÇ KİLİDİ KAPATMAK
Bütün amacımız kilidi kapatmak. Çünkü artık terör örgütü hazır kilidin kapanmasına hazır aşamalara getirdik. Kuzey Irak bölgesinde 2017 yılında operasyonlara başladığımız zaman bunu en sonraki Zap bölgesi buranın hayati. Örgütünde bütün yatırımlarını yaptığı, yıllarca kimsenin oraya giremeyeceğini düşünerek 3 katlı 2 katlı mağaralar her tarafa kazdığı bölge burası.
Yaklaşık 30 küsür senedir orada yaşıyor. Biz bir stratejiyle bu bölgeyi en sona bıraktık. Örgüt bunu anlıyor ama anlamamazlıktan geliyor. En sonunda Pençe-Kilit Operasyonu'yla Zap'a girdik. Hakikatten zor bir bölge. Mehmetçiğin kahramanlıklarıyla bu güne kadar getirdik.
TEK ÇARE TESLİM OLMAK
Öyle bir duruma getirdik ki şimdi, bunu çok net ifade edebilirim o terör örgütünün başında olduğunu düşünenlerin yapabileceği tek bir hareket tarzı var. Gelecekler ve Türk adaletine teslim olacaklar.
KYB'NIN TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE YAKINLAŞMASI KABUL EDİLEMEZ
"Irak hükümeti yeni bir karar aldı. Toplam 3 partiyi ülkede yasakladı ve tüm mal varlıklarına el koydu. İlişkilerin gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. KYB, malesef bu terör örgütüyle ilişkilerini bizdeki bilgilere göre geliştirmeye devam ediyor. Irak hükümeti de bundan rahatsız. Sivil vatandaşlar bir takım zararlar görüyorlar.
Bu kadar Irak hükümeti ile Türkiye hükümeti yakın ilişkiler ile terör örgütünden ülkeyi kurtarmaya çalışırken, bir takım içerideki başka bir grubun terör örgütüyle daha yakınlaşması kabul edilemez. Bu sadece bizim için değil, Irak için de kabul edilemez. Bizim temennimiz oradaki ilgili şahsın biran önce bunlardan kurtulup, terör örgütünden bağlarını kesip hem Türkiye ile dost olması hem kendi ülkesiyle dost olması bence yapabileceği en iyi hareket tarzı."
ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ: PYD PKK'NIN KENDİSİ
PYD diye bir şey yok, PKK'nın kendisi. Bunu anlamamakta mümkün değil. DEAŞ ile mücadelede destek veririz dedik, ses yok. Bizim samimiyetimize inanmaları lazım. Biz 70 senedir Amerikalı dostlarımızla NATO'da birlikte çalışıyoruz. Amerikalılar Suriye'nin kuzeyinde, İranlı milisler dahi oradalar.
Bunların o füzelerinden roketlerinden kendi üst bölgelerini korumak için getirdikleri sistem. Bazı PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz. Bu da tabi kabul edilemez bir şey. Yarın giderken o sistemleri bunlara teslim edip gideceksin diye düşünüyoruz.
VATAN ZIRHI: ÇELİK KUBBE
"Bugün ihtiyacımız olan hemen her şeyi kendi savunma sanayi tesislerimizde üretebiliyoruz. Bu ülkemiz ve TSK adına çok büyük bir avantaj. Ürettiğimiz her şeyi sahada deniyoruz. Sonunda da en mükemmel duruma getiriyoruz ve kullanılabilir halde tutuyoruz. Çelik Kubbe'ye de gelince, bir fanus düşünün, içinde birçok sistemler koşturuyor. Fanusun içini korumaya çalışıyoruz. Bunları bitip entegrasyonu sağlayacağız. Bir çok çelik kubbelerden oluşan büyük bir kubbeyi düşüneceğiz."
EUROFİGHTER'LAR NE DURUMDA?
Eurofighter uçaklarının temini sorulan Güler, "Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz." dedi. Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Güler, "Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz, inşallah kısa zamanda sonuçlanabilir diye düşünüyoruz." diye konuştu.
"F-16 SÜRECİNDE GÖRÜŞMELER OLUMLU"
F-16 tedarik sürecine ilişkin soruya karşılık Güler, "F-16'larla ilgili ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atmadık. 40 tane F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla gelecek mühimmatları istiyoruz. ABD'li dostlarımız şu anda olumlu şekilde bunlar inceliyor, zamanında cevapları veriyorlar. Olumlu devam ediyor." yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa maçında Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi olacak?
- Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- Vizesiz ülkeler 2024 | Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok: İşte tam liste...
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
- Şipşak IQ testi geldi: Resimde kaç kurt var? 500 kişiden sadece 5'i bulabildi!
- Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
- Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...