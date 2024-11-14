Kırklareli’nde koca vahşeti! Kadını baltayla öldürdü

Kırklareli'nde bir adam dehşet saçtı. Eşini korkunç şekilde katleden şahıs polisi arayarak kendini ihbar etti.

Alınan bilgiye göre, Recep Ç. polise giderek eşini baltayla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler zanlının evine gitti. Polis ekipleri, zanlının Pınar Mahallesindeki evine gitti. Aysel Ç.'nin (58) hareketsiz yattığını gören ekipler, balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

CANİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemenin ardından Aysel Ç.'nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı.