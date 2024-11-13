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TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.11.2024 22:39
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TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Gebze ilçesi geçişinde bulunan Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen 34 BCB 473 plakalı otomobil, 34 VB 4801 plakalı hafif ticari araç, 34 CMH 337 plakalı otomobil ve 34 PC 6831 plakalı cip zincirleme kazaya karıştı.

TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 yaralı (Foto: DHA)TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 yaralı (Foto: DHA)

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlarda bulunan toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 4 kişinin de ambulanslarda ayakta tedavi edildikten sonra hastaneye gitmeyi reddettikleri öğrenildi.

TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 yaralı (Foto: DHA)TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 yaralı (Foto: DHA)

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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