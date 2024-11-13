Yozgat'ta katliam gibi kaza! 3 kişi öldü yaralılar var
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs ile D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobil, Sorgun-Çekerek kara yolunun Beyyurdu köyü mevkisinde çarpıştı.
YARALILARDAN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi otomobildeki M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü D.D. ile P.B. de Sorgun Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.