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Kaza canına mal oldu! Sürücü gözaltında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:07 Güncelleme: 17.08.2024 13:09
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Kaza canına mal oldu! Sürücü gözaltında

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mert Yücel yönetimindeki motosiklet, Hasan D. idaresindeki taksi ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

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