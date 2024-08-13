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Mardin'de 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 17:10
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Mardin’de 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır çarpması sonucu kadının hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.

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