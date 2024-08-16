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Giresun'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 18:30
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Giresun’da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelerde sevk edildi.

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