Ankara’da başıboş sokak köpeği vahşeti! Akademisyen kadının bacağı ve yüzü parçalandı

Büyük bir sorun haline gelen sokak köpeklerinin yaşattığı dehşet her geçen gün farklı bir boyuta ulaşıyor. Çocukların ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısı bu kez Ankara'da yaşandı.

Gazi Üniversitesi'nde görevli olduğu iddia edilen Prof. Dr. Meliha Yılmaz (Foto: Sosyal medya paylaşımı)



Son olarak Ankara'da başıboş sokak köpekleri, Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu iddia edilen Prof. Dr. Meliha Yılmaz'a saldırdı. Öğretim görevlisi Yılmaz'ın bacağı ve yüzü parçalandı.

Ankara’da başıboş sokak köpeği vahşeti (Foto: ahaber.com ekran görüntüsü)

O ANLAR KAMERADA

Profesör kadının imdadına vatandaşlar yetişirken korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KÖPEKLERDEN 9 TANESİ ÜSTÜNE SALDIRIP YERE YIKMIŞ KOMŞUMUZU"

Yaşanan olayın ilk olmadığını ve mahallede yıllardır bir köpek sorunu yaşandığını vurgulayan Çiğdemim Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy, "Dün akşam saat 17.00 civarında bir komşumuzun telefonuyla olaydan haberim oldu. Bir köpek saldırısı olduğunu söyledi. Hemen muhtarımızı da alıp birlikte olay yerine gittik. Bir komşumuz kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Diğer komşularımız müdahale etmişler ve kanayan yere tampon yaparak kanamayı durdurmuşlardı. Ambulansı bekledik. Ambulans biraz gecikti ama neyse ki zamanında yetişti. Acile kaldırıldı komşumuz. Gece 01.00'e kadar acildeydi. Daha sonra taburcu edilip evine çıktı. Şu anda genel durumu iyi. Bacağının birinde bayağı derin yarıklar var. Oradan çok kanama olmuştu. Diğer bacakta ve yüzde bayağı bir çizik ve yaralanma var. Oralara plastik cerrahi işlem yapmış. O bölgedeki köpeklerden 9 tanesi üstüne saldırıp yere yıkmış komşumuzu. Sonra da sürüklüyorlar. O esnada araya giren komşularımız uzaklaştırıyor köpekleri ve ambulansı çağırıyorlar" diye konuştu.

"YÜZÜNÜ BİLE ISIRDILAR"

Saldırıya uğrayan akademisyene olay yerinde müdahale eden komşularından Özlem Onay ise, çığlık sesi duyduklarını anda dışarı çıktıklarını belirterek, "Bir anda ses duydum. Çığlık sesi duyduk balkona koştuk. Eşim de hemen aşağı koştu. Daha önce hep bu tarz saldırılar olduğu için bu tarz çığlıkların ne olduğunu biliyoruz. Bir komşumuz Meliha Hanım'ı ormana doğru sürükleyen 3 köpek vardı. Belgesel izler gibi gördük izledik bağırmaya başladık. Biz bağrınca durdular Meliha Hanım'da sürünerek buraya doğru gelmeye başladı. Biri elinden tutmuştu biri bacağından yüzünü bile ısırdılar. Çok korkunç bir görüntüydü daha kendimize gelemedik" ifadelerini kullandı.

"KÖPEK TERÖRÜNDEN ADIM ATAMIYORUZ"

Mahallede yaşamaktan mutlu olmalarına rağmen başıboş köpeklerden rahatsız olduklarını açıklayan mahalle sakini Gülseren ise, "Dün saat 17.00 sularıydı balkonda duruyorduk. Korkunç bir çığlık Meliha Hocamı duyduk. Kanlar içindeydi yüzü, bacağı da korkunç bir haldeydi. Telefonu kaptığım gibi 112'yi tuşladım konuşamadım. Bu mahallede yaşamaktan hepimiz çok mutluyuz ama köpek sesinden ve köpek teröründen adım atamıyoruz" açıklamasında bulundu.