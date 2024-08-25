25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Salda Gölü'nde dehşeti yaşadı! Yüzmek için göle giren genç boğuldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 19:39
ABONE OL
Salda Gölü’nde dehşeti yaşadı! Yüzmek için göle giren genç boğuldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte Salda Gölü'ne yüzmeye gelen bir genç gölde boğularak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Solkol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör