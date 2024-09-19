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Ankara'da husumetli dehşetinde kanlı son! Ölüler ve yaralılar var

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 17:33
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Ankara’da husumetli dehşetinde kanlı son! Ölüler ve yaralılar var

Ankara'da iki arasındaki husumet nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Dehşet anların yaşandığı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

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