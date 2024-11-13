İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış başladı. Sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI ( ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT! YOĞUNLUK YÜZDE 90'A ULAŞTI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ile beraber trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18.00 civarında trafik yoğunluğu yüzde 90'e ulaştı.

İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bu nedenle kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 Kara Yolunda her iki istikamette de Göztepe ile Kartal arasında, TEM otoyolunda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde ve bağlantı yollarında trafik yoğun olarak ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri, O-3 bağlantı yolu, Metris kavşağı ve Seyrantepe, D-100 Kara Yolu Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sahil yolunda ise Ataköy, Dolmabahçe, Ortaköy arterlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Mercan açıklamasında, "Şuan İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerinde. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Okulların tatil olmasıyla birlikte normalde İstanbul'da memleketler bir göç olması bekleniyor fakat başka şehirlerden de İstanbul'a gelenler hayli fazla olduğu için havanında yağışlı olmasından dolayı trafik oluştu diyebiliriz. Söylediğimiz gibi genel trafik durumu yüzde 90 seviyelerinde. Kameraman arkadaşım İlhan Tanrı Över size TEM Otoyolundaki trafik yoğunluğunu aktarıyor. Hemen köprülerden bahsedecek olursak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakasındaki geçişlerde Çağlayan'dan başlayan trafik Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişine kadar devam ediyor. Köprüyü geçtikten sonra Altunizade'de trafik yoğunluğunun artıyor diyebiliriz." dedi.

İstanbul'da sağanak yağış (AA)

YARIN İÇİN UYARI GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağış bekleniyor (Foto: İHA)

Perşembe günü Türkiye'nin kuzeybatısında aralıklı yağışlar görüleceğini aktaran Özdemirci, "Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Cuma günü ise yağışın etki alanı artıyor. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun batı yakasında yağmur ve sağanak şeklinde yağmur beklentimiz var. Ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek. Cumartesi günü ise doğuda Hakkari ve Van dışında ülke genelinde yağış bekliyoruz. Pazar günü de Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülke genelinde yağışlar bekliyoruz. Cumartesi ve pazar günü yağmur sağanak şeklinde olacak" dedi. Özdemirci, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışların karla karışık olmasını beklediklerini de ifade etti.

3 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklediklerini ifade eden Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz var. Perşembe günü 11 ila 17 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 12 ila 15, cumartesi günü için ise 10 ila 12 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz var. Cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Perşembe günü 12 ila 22 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 14 ila 20, cumartesi günü ise 12 ila 18 derece sıcaklık bekliyoruz. Başkent Ankara'da perşembe günü için sıcaklık beklentimiz yok. Parçalı bulutlu sabah saatlerinde sis hadisesi bekliyoruz. 5 ila 16 derece sıcaklık beklentimiz var. Cuma ve cumartesi günü için sağanak yağışlı. Cuma günü 6 ila 16 arası sıcaklık bekliyoruz. Cumartesi günü ise 7 ila 12 derece sıcaklık beklentimiz var."

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu