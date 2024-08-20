Fatih’teki başıboş köpek dehşetinde yeni gelişme! Adli rapor ortaya çıktı: Ayhan Özçelik vahşetinde yürek yakan bulgular...

KAN DONDURAN OLAYI İŞTE BÖYLE ANLATTILAR

Kan donduran olayı anlatan yakınları, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.