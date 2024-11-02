Mustafa Varank Bursa'da kaza geçirdi! "Ben iyiyim, sorun yok"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracıyla test sürüşüne çıktı.

Sudan çıkan aracın lastiklerinin kayması sonucu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

"BEN İYİYİM, SORUN YOK"

Kazadan yara almadan kurtulan Varank, "Ben iyiyim, sorun yok" dedi.