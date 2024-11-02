Hatay’da orman yangını! Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor | Can kaybı var mı? Valilikten açıklama

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HELİKOPTER VE ARAZÖZLER YÖNLENDİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürdü.

Diğer ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verildi.

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının Harlısu Mahallesi'ndeki bazı evlere sıçradığı belirtildi.

CAN KAYBI VAR MI?

Yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü alanda tahliye tedbirlerinin alınmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi: "Jandarma ve emniyet birimlerine bağlı TOMA'lar da yangına müdahale etmektedir. Ayrıca çevre illerimiz Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten yangına müdahale amacıyla araç ve personel görevlendirmesi talep edilmiştir. Harlısu mevkisinde yangının sıçradığı 4 eve müdahale edilerek yangın söndürülmüş olup aileler güvenli alana tahliye edilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yangına havadan ve karadan 152 araç ve 479 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir."