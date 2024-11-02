Depreme dayanıklı sismik asansörler! Depremi ilk anından itibaren algılayabiliyor

6 Şubat sonrası depreme dayanıklı asansörler geliştirildi.

"Deprem sonrasında normal asansörlerimiz devre dışı kalıyor ya da denge ağırlıkları yerinden çıkıyor orada sıkıntılar yaşanıyor bu asansörler daha güvenli bina sağlam kalırsa bu asansörlerde sağlam kalacak."

Sismik asansörler, yapılacağı şehrin deprem kat sayısı göz önünde bulundurularak tasarlanıyor.

"Bir deprem anında yakalandıysanız asansörün sizi koruması lazım iki depremden sonra kolay bir şekilde servise alınabilir durumda olması lazım ki insanlar bu binalarda yaşayabilsin."

Tasarımla birlikte depremin ilk dalgası algılandığında asansörün en yakın katta durması sağlanıyor.

"Depremlerle yaşamayı öğrenmeliyiz deprem öldürmüyor binalar ve asansörler öldürüyor."