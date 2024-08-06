Nevşehir’de korkunç kaza! İki araç da hurdaya döndü: 1’i ağır 14 yaralı

Kazanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her 2 araçta bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Araçta sıkışan cip sürücüsü Nurullah U.'yu ise itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.