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Nevşehir'de korkunç kaza! İki araç da hurdaya döndü: 1'i ağır 14 yaralı

DHA
Giriş: 06.08.2024 15:32 Güncelleme: 06.08.2024 16:26
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Nevşehir’de korkunç kaza! İki araç da hurdaya döndü: 1’i ağır 14 yaralı

Nevşehir'de öğle saatlerinde Avanos yolunda bir cip ile minibüs çarpıştı. Feci kazada iki araçta adeta hurdaya dönerken, araçta bulunanlardan 1'i ağır olmak üzere 14'ü yaralandı.

Nevşehir'de minibüs ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Nevşehir-Avanos yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.

Otobüsle çarpışan otomobil hurdaya dönerken 1'i ağır 14 kişi yaralandıOtobüsle çarpışan otomobil hurdaya dönerken 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Afyon'dan Kayseri'ye düğüne giden Cavit K.'nin kullandığı 03 SN 422 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Nurullah U. yönetimindeki 50 AED 856 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje devrildi.

Kazanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her 2 araçta bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Araçta sıkışan cip sürücüsü Nurullah U.'yu ise itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazaya karışan minibüs yan yattıKazaya karışan minibüs yan yattı

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Nurullah U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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